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عشان العيد المجيد “تبكير موعد صرف السلع التموينية لأخواتنا الاقباط” .. وصرف 100 جنية عشان الكريسماس
موعد صرف السلع التموينية وفي ضوء التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للجمهور، يسرنا أن نقدم لكم الجدول الزمني لصرف السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023.
موعد صرف السلع التموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن جدول صرف السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023، حيث سيتم البدء في صرف السلع اعتبارًا من الخامس والعشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر، كما سيستمر صرف السلع في الأيام الأخيرة من الشهر نفسه.
أما فيما يتعلق بشهر أبريل 2023، فسيتم صرف السلع التموينية ابتداءً من الأول من الشهر. وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر.
وفيما يلي قائمة بأسعار بعض السلع التموينية المتاحة في شهر سبتمبر 2023:
- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.
- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.
- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.