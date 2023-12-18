عشان العيد المجيد “تبكير موعد صرف السلع التموينية لأخواتنا الاقباط” .. وصرف 100 جنية عشان الكريسماس

موعد صرف السلع التموينية وفي ضوء التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للجمهور، يسرنا أن نقدم لكم الجدول الزمني لصرف السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023.

موعد صرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن جدول صرف السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023، حيث سيتم البدء في صرف السلع اعتبارًا من الخامس والعشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر، كما سيستمر صرف السلع في الأيام الأخيرة من الشهر نفسه.

أما فيما يتعلق بشهر أبريل 2023، فسيتم صرف السلع التموينية ابتداءً من الأول من الشهر. وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض السلع التموينية المتاحة في شهر سبتمبر 2023: