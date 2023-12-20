تعرف على جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024.. موعد امتحانات الشهادة السودانية

جدول امتحانات الشهادة السودانية ، حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة السودانية الخاصة لشعبتي الأدبي، والعلمي، وتعتبر هذه الاختبارات مهمة لأنها تحدد مستقبل الطلاب من حيث الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به بعد ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة كما تهتم الوزارة بهذه السنة بشكل كبير نظراً لأهميتها في انتقال الطالب إلى مرحلة أخرى في حياته التعليمية لذلك قامت بتحديد جدول امتحانات الشهادة السودانية.

جدول امتحانات الشهادة السودانية

للحصول على جدول امتحانات الشهادة السودانية يمكنك الدخول إلى موقع الوزارة، والاطلاع على موعد المواد الذي سيبدأ حسب الجدول من الساعة الثامنة صباحاً كذلك المدة المحددة للامتحان التي تحدد على حسب جدول المواد بجانب التعرف على اليوم الذي سيجرى به الاختبار كل هذا أوضحته الوزارة من أجل أن يكون الطالب على علم بكافة الأمور أما عن جدول امتحانات الشهادة السودانية فهو كالآتي:

تبدأ الامتحانات بمادة التربية الإسلامية، والمسيحية في يوم السبت الذي يوافق يوم 11 من شهر يونيو.

بعد ذلك تأتي مادة علوم الحاسب يوم الأحد الذي يوافق 12 من نفس الشهر.

أما عن يوم الإثنين فسوف تكون مادة الأحياء، والعلوم الهندسية في 13 من شهر يونيو.

ثم يأتي يوم الثلاثاء الخاص بمادة الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية في يوم 14 من الشهر.

يوم الخميس الموافق 15 من شهر يونيو، وحسب الجدول سيتم عقد اختبار مادة الكيمياء، والدراسات الإسلامية، والأدب الإنجليزي.

مادة الدراسات الإسلامية في اليوم السادس عشر من شهر يونيو بالإضافة إلى مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي.

بينما اليوم الثامن عشر من المقرر امتحان الطلاب لمادة اللغة العربية هي تعتبر واحدة من المواد الأساسية المهمة.

لكن مادتى الفيزياء، والتاريخ يوم التاسع عشر من الشهر.

كما أنه مقرر عقد اختبار اللغة الفرنسية في اليوم العشرين من شهر يونيو.

أما يوم 21 من شهر يونيو سيتم امتحان مادة الرياضيات المتخصصة علمي.

مادة اللغة الإنجليزية يوم 22 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية الاختبارات لشهادة الثانوية العامة بعد أن تم تأجيلها، وتمديد فترة الامتحانات حيث كان من المقرر امتحان الطلاب في شهر يونيو الحالى.

ختاماً لموضوعنا جدول امتحانات الشهادة السودانية تعرفنا على موعد المواد الممتحنة.