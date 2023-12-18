لولو الجميلة الشطورة “تردد قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور بيبي في ظل الاهتمام المتزايد بمتابعة برامج الأطفال عبر القنوات التلفزيونية يبحث الكثيرون بشكل يومي عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات يسعى الأفراد إلى معرفة هذا التردد لمتابعة برامج الأطفال وأغانيهم المحببة.

تردد قناة طيور بيبي

توفير بيئة ترفيهية تعليمية وهادفة لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم دون 12 عاما يتجلى التأثير الإيجابي لهذه القناة في تشجيعها على تعزيز القيم والعادات الإسلامية بطريقة مبدعة ومسلية.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد طيور بيبي على نايل سات

التردد والاستقطاب: 11258 – أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: .SD

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تقديم أساسيات لغات مختلفة بشكل لعبي يسهم في تطوير مهارات اللغة لدى الأطفال في سنوات مبكرة.

يمكن ان تقدم القناة ألعابا تفاعلية تعمل على تنمية المهارات الحسية والذهنية لدى الأطفال بطرق ترفيهية.

تحتوي علي أغاني ذات كلمات هادفة وممتعة تعزز التعلم وتشجع على المشاركة الفعالة.

تتميز القناة برامج ممتعة وتفاعلية تساعد الأطفال في تعلم الحروف والأرقام بطرق مبتكرة ومسلية.

تروي القناة قصصا محببة تحمل في طياتها قيما وعبرا تربوية، مما يساعد في تنمية خيال الأطفال وتطوير فهمهم الأخلاقي.

نبذه عن قناة طيور بيبي

كان تاريخ إطلاق بث قناة طيور الجنة بيبي في 25 أكتوبر 2012، فإن ذلك يشير إلى أن القناة قد أصبحت جزءا من الساحة الإعلامية.