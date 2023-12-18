هتاخد 1000 جنية في لحظتها “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” لهذه الفئات فقط..

أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم العمالة غير النظامية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم، تمثل هذه المنحة الجديدة خطوة هامة في تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين ظروف العاملين الذين يعملون في هذا القطاع ذي الطابع الغير تقليدي، تأتي المنحة في مرحلتين، حيث تشمل كل مرحلة ثلاث دفعات، وتبلغ قيمة كل دفعة 500 جنيه إسترليني، يأتي هذا القرار استجابةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي أحدثتها التحولات العالمية والتحديات المتعلقة بالوظائف غير النظامية.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

التسجيل في المنحة يتم عبر الرابط الوطني، وتُصرف عن طريق تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة في قاعدة البيانات الوطنية، تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة “زيادة قيمة المنح الأربعة السنوية”، التي تستهدف فئات العمالة الغير منتظمة.

قيمة المنحة تتراوح بين 800 و2000 جنيه مصري، وتُوزع على عدة أشهر، حيث يتم صرفها شهريًا بحسب الفئة، على سبيل المثال، يمكن صرف منحة 500 جنيه شهريًا لبعض العمال، ومنحة بقيمة 1000 جنيه لبعض العمال على مدى شهرين.

للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يجب اتباع الخطوات التالية: