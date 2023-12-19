“هنـــا” جدول الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بعد صرف المعاشات .. اسمك هتلاقيه هنا

برنامج تكافل وكرامة يعتبر ركيزة أساسية في إطار الجهود الحكومية المصرية المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، يهدف البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص مستدامة للمواطنين، ويعكس التزام الحكومة برفع مستوى الرفاهية وتحقيق التوازن في المجتمع.

جدول الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

للاستعلام عن دعم تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، يشجع المستفيدون على زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا https://tk.moss.gov.eg/ حيث يمكنهم القيام بخطوات بسيطة لضمان وصول المساعدة لمن يحق لها.

يمكن للمستفيدين البدء بالتسجيل عبر الموقع، حيث يُطلب منهم إدخال المعلومات الضرورية، بما في ذلك رقم البطاقة الشخصية.

بعد التسجيل، يمكن للأفراد الدخول إلى نظام معاش تكافل وكرامة، حيث يُطلب منهم إدخال رقم البطاقة الشخصية مرة أخرى للقيام بعملية الاستعلام.

يظهر للمستخدم لائحة بالأسماء الجديدة المقبولة في البرنامج، مع حالة كل اسم، سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا.

الشروط والمستحقين

تحدد الشروط المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة المتقدمين من الفئات المستحقة مثل الأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن.

يجب على المتقدم عدم استنفاع بأي راتب شهري آخر من الضمان الاجتماعي لضمان التوجيه الصحيح للدعم.

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