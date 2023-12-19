جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الاول للأدبي والعلمي “هنـــا” تحميل الاستمارة للمتخلفين عن المعاد

تعد مرحلة الامتحانات الفصلية للعام الدراسي 2023-2024 حدثاً هاماً في حياة الطلاب، حيث يسعى الكثيرون للتحضير الجيد لهذه الاختبارات التي تحدد مسار تحصيلهم العلمي بدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تمتد الامتحانات حتى 25 يناير 2024، حيث تمثل هذه الفترة فترة حاسمة تتيح للطلاب فرصة التقييم والتحضير الجيد.

جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الاول

إجازة نصف العام تبدأ في 27 يناير 2024 وتمتد لمدة أسبوعين، مما يتيح للطلاب الاستراحة وإعادة النشاط قبل بداية الفصل الثاني، يجدر بالذكر أن هذه الإجازة تعتبر فترة هامة للمراجعة والاستعداد للفصل الثاني من العام الدراسي.

أما بالنسبة للطلاب في الصفوف الأول والثاني الثانوية العامة، فقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعناية، حيث تبدأ في 14 يناير 2024 وتستمر حتى 24 يناير 2024.

يعد إعداد الجداول الامتحانية على مستوى المديرية وتحت إشراف المدراء والمسؤولين التعليميين جزءاً حاسماً من التنظيم الفعّال للعملية الامتحانية.

يشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا في العملية الامتحانية، حيث يتم إجراء امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي بشكل إلكتروني على أجهزة التابلت، مما يسهم في توفير بيئة امتحانية حديثة وفعّالة.

كما يشدد على ضرورة التعامل مع أي مشكلة تقنية بشكل فوري لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

للطلاب الذين يدرسون في مدارس غير متصلة بالإنترنت، يتم إجراء الامتحانات بشكل ورقي في جميع المواد، يؤكد أن الامتحان الورقي يتم تصحيحه وفقاً للمعايير نفسها التي يتم تطبيقها في الامتحان الإلكتروني.