رسميًا “جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية” لجميع المحافظات المصرية 2023-2024

تترقب العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بفارغ الصبر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يأتي هذا في ظل تصدر محرك البحث “جوجل” بحثهم وتساؤلاتهم حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، نسلط الضوء في هذا المقال على مواعيد الامتحانات وجداولها.

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، لتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه، إجازة نصف العام الدراسي 2024 تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة جنوب سيناء

الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الخميس 25 يناير: العلوم وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا، والتربية الفنية من 11:30 صباحًا إلى 1:30 مساءً.

الأربعاء 24 يناير: العلوم من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

موعد بداية الامتحانات للصفوف الابتدائية والاعدادية 2023-2024

سوف يتم بداية امتحانات الترم الأول بدء من يوم 9 يناير، وذلك بعد الانتهاء من إجازة الأخوات الأقباط في عيد المجيد.