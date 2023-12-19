هل تم فتح التسجيل على مسابقة مشرف تربية 2024 في الجزائر؟ “تفاصيل هامة” بشأن التقديم

المواطنون والمواطنات في الجزائر يبحثون في الوقت الحالي عن شروط مسابقة مشرف تربية وطريقة التقديم في هذه المسابقة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن قائمة الناجحين بشكل نهائي حسب درجة الاستحقاق، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه المسابقة، وهل تم الإعلان عنها بعد أم لا، فضلًا تابعوا معنا.

مسابقة مشرف تربية 2024

إلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل وجود مسابقة جديدة لمشرف تربية من قبل وزارة التربية الوطنية، وحسب ما هو متداول على منصات التوظيف في الجزائر، فإن المسابقة ستكون قريبًا بكل الأطوار عبر منصة رقمية، حيث يكون منصب دائم وليس من أجل التعاقد المؤقت، وسيكون التسجيل عبر منصة واحدة ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد.

ولكن كل هذه الأمور متداولة بين المواطنين ولن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأمر من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وحال الإعلان الرسمي سيصدر بيان من قبل الوزارة وستوضح به تفاصيل المسابقة وكيفية التقديم عليها.

شروط مسابقة مشرف تربية الجديدة

لم يتم الإعلان بعد عن الشروط الخاصة بالمسابقة الجديدة، وربما يتم التقديم على هذه المسابقة على منصة مُعينة تابعة للتربية الوطنية، أو يتم تقديم الطلبات شخصيًا كما سبق من خلال مديرية التربية لولايتك التابع لها.

مع العلم أنه سيتطلب منك حينها إدخال شهادة لمؤهلك وصور شخصية لك وبيان لحالتك الاجتماعية وكل ما يخص مؤهلك الجامعي، وقيل أن المسابقة ستكون للجامعيين ولكن بعد التنازل عن الشهادة، ولكن لا تأكيد على هذا الأمر حتى وقتنا الحالي.