لأخواتنا الأقباط كمان “زيادة الكريسماس لاصحاب المعاشات” .. مش هتصدق الزيادة هتكون قد ايه؟!!

زيادة الكريسماس لاصحاب المعاشات باحثون كثيرون يستخدمون محرك البحث جوجل للبحث عن أحدث التطورات في زيادة المعاشات، وهو موضوع يترقبه بشغف العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين، وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 على أنه يتم زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وذلك في الثلاثين من يونيو من كل عام، وفي حالة عدم صدور قرار بتبكير صرف الزيادة، يتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو من العام التالي.

زيادة الكريسماس لاصحاب المعاشات

تترقب ملايين المستحقين للمعاشات زيادة جديدة في المعاشات لعام 2024، بالإضافة إلى تنفيذ الحد الأدنى لها للمحالين للمعاش اعتبارًا من شهر يناير 2024، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية.

شهدت الأيام الأخيرة انتظام عملية صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تمت عملية صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بشكل منتظم، حيث ارتفعت قيمتها إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء الفئات في هذه الفترة الحساسة.

بدأ صرف معاش شهر ديسمبر 2023 صباح الجمعة الماضي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، شملت الزيادة الجديدة. يترقب المستحقون، الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف المعاشات للشهر الجاري.

تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين، ويمكن للمواطنين الاستفادة من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، إضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.