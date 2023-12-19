بدون ضامن وبدون فائدة !! لأول مرة قرض شخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكان والتعميير .. أعرف التفاصيل

تعتبر قروض بنك التعمير والإسكان 2023 خيارًا مهمًا للعديد من المواطنين الراغبين في تحقيق أهدافهم المالية والشراء العقاري، يتيح البنك فرصًا متنوعة لمختلف فئات العملاء، سواء كانوا من القطاع الخاص أو الحكومي.

قرض شخصي من بنك الاسكان والتعمير

قرض بدون ضامن:

يميز البنك نفسه بتوفير قروض شخصية للموظفين بالقطاع الخاص بدون الحاجة إلى ضامن، مما يسهل على العديد من الأفراد الوصول إلى التمويل.

سعر عائد مميز:

يتيح سعر العائد المميز للقروض للمقترضين الاستفادة من شروط مالية تنافسية وملائمة.

فترة سداد مرنة:

توفر الفترة المرنة لسداد القرض، التي تتراوح من 6 شهور إلى 120 شهرًا، خيارات تناسب احتياجات وظروف المقترض.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

وتكون الأوراق المطلوبة كالآتي:

صورة البطاقة الشخصية:

يجب تقديم صورة سارية للبطاقة الشخصية للمتقدم.

إيصالات المرافق يلزم تقديم إيصالات مرافق تغطي ثلاثة أشهر على الأقل.

مستندات الدخل يشترط تقديم مفردات مرتب أو كشف حساب لآخر 6 أشهر للتأكد من الدخل الشهري للمقترض.

برامج القروض المتنوعة

برنامج القرض للعاملين بالقطاع الخاص:

يستهدف هذا البرنامج موظفي القطاع الخاص ويوفر لهم فرصة الحصول على تمويل ميسر.

برنامج القرض الشخصي للعاملين بالحكومة والقطاع العام:

يقدم هذا البرنامج قروضًا لموظفي الحكومة والقطاع العام، مع شروط ملائمة وسهولة في الإجراءات.

باختصار، قروض بنك التعمير والإسكان تمثل فرصة مهمة لتحقيق التمويل الشخصي والعقاري بشروط ميسرة ومميزات جذابة، مما يساهم في تلبية احتياجات العديد من المواطنين في مصر.