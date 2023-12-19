رسميًا “موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات” بعد الزيادة الجديدة 500 جنية!

في قرار رسمي اليوم أعلنت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويصبح الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيهًا مصرياً وذلك بدلًا من 1105 ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 بدلًا من 8000 جنيهًا وقد تم تبكير موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات.

موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات حيث تم الإعلان رسمياً اليوم عن موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وذلك عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيهًا بدلًا من 1700 جنيهًا وكذلك تم رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات جميع المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد التعرف على موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة المقررة من قبل رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضية والزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور التي سيتم تطبيقها وفق قانون التأمينات الاجتماعية بداية من شهر يناير ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 القادم.