زقطط ياعم أنتي وهي “إضافة 100 جنية لكل مواطن من عمر 6 شهور” .. أعرف حالًا موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024

تتزايد الاهتمامات حول أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024، حيث يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المنتجات الأساسية وبالرغم من تلك التحديات، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

موعد صرف السلع التموينية

فيما يتعلق بموعد صرف السلع التموينية في شهر يناير 2024، يتم ذلك في الأول من يناير عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، بما في ذلك منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات.

هذا النظام يسهم في تيسير عملية الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل فعال.

تشير التقارير إلى أن جميع السلع التموينية ستظل بنفس الأسعار التي كانت عليها في عام 2023، دون أي زيادات جديدة على سبيل المثال، يمكن الحصول على كيلو السكر بسعر 27 جنيهًا، مما يعد إسهامًا فعّالًا في تخفيف العبء المالي على المواطنين.

فيما يلي بعض تفاصيل أخرى حول أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024:

سعر زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 400 جرام: 8 جنيهًا.

سعر الملح: 2 جنيهًا.

تظهر هذه الجهود الحكومية الرامية لتحقيق توازن اقتصادي من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، يعكس ذلك التفاعل الفعّال بين الحكومة واحتياجات المواطنين، ويسلط الضوء على التصدي لتحديات ارتفاع الأسعار بشكل فعّال لتعزيز استقرار الوضع الاقتصادي.

في الختام، تتجلى جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية وتحقيق توازن في السوق لضمان استدامة الإمدادات وراحة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.