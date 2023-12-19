ظهرت هسة .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدفعة السابعة والأخيرة 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يتبع المواطنون العراقيون الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الرعاية، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فرصًا لتحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة الشروط تشمل الجنسية العراقية، والإقامة الدائمة في العراق، وأن يكون عمر المتقدم دون 60 عامًا، مع عدم امتلاكه مصادر دخل إضافية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من جهة أخرى، يشير البحث المتزايد إلى أهمية هذه الرعاية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجها الكثيرون، خاصة مع تزايد الأسعار وصعوبات الحياة.

تعتبر الرعاية الاجتماعية مصدرًا حيويًا للأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وهو ما يبرز أهمية التوفير والدعم الحكومي.

لكن لتحقيق هذه الفوائد، يتوجب على المواطنين اتباع خطوات محددة للاستعلام عن أسمائهم ضمن المشمولين.

يبدأ الأمر بالدخول إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية عبر الرابط المخصص هنا حيث يقومون بالضغط على “أسماء المشمولين” وملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، تاركين للموقع الفرصة لإجراء الاستعلام.

وفي لحظات، تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين، مما يسهل على الفئات المستحقة الوصول إلى الدعم الذي يحق لها.

يجسد هذا الإجراء جهداً حثيثاً من قبل الحكومة العراقية لتقديم الدعم الاجتماعي الضروري، ويركز على تبسيط الإجراءات وتحقيق الشمولية.

تكمن أهمية الشروط المحددة في ضمان وصول الرعاية للفئات المستحقة وتحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع.

في الختام، يظهر أن هذه الجهود تسعى إلى تحسين مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مستدامة وداعمة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.