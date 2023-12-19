“سارع في التقديم” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 .. بكل سهولة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي انشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة ليسهل عليهم مواجهة صعوبات الحياة و الغلاء .و اعلن عن وجود منحة مطروحة لمساعدة العمالة غير المنتظمة و التي يبلغ قدرها الف جنيه مصري و يتوفر صرفها في جميع محافظات الجمهورية .

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

اعلنت الحكومة عن طرق لتسهيل عملية التسجيل او الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة و إمكانية التقديم لها من خلال الموقع الخاص بالقوى العاملة .

لكن عليكم معرفة اولا ما هي الأوراق المطلوبة لتتمكن من الحصول على المنحة المقدمة من وزراة القوى العاملة في مصر و هي :

( صورة البطاقة الشخصية السارية ، مستند يفيد عدم وجود دخل ثابت للعاملين ، طلب اشتراك العامل بالقطاع الخاص ، شهادة الميلاد الخاصة بالعامل و تكون بالصيغة الجديدة )

و الآن إليكم خطوات ادخال البيانات المطلوبة و رابط الدخول :

قم بتسجيل الدخول إلى موقع ( وزارة القوى العاملة ) من هذا الرابط : https://www.manpower.gov.eg/index.html

عليك القيام بـ إنشاء حساب و ذاك من خلال تسجيل البيانات المطلوبة على هذا الموقع و قم باختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة .

خطوات التسجيل للحصول على منحة ال١٠٠٠ جنيه كالتالي :