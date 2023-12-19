أخبار مصر

“سارع في التقديم” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 .. بكل سهولة

جهاد حسينمنذ 41 دقيقة
0

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي انشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة ليسهل عليهم مواجهة صعوبات الحياة و الغلاء .و اعلن عن وجود منحة مطروحة لمساعدة العمالة غير المنتظمة و التي يبلغ قدرها الف جنيه مصري و  يتوفر صرفها في جميع محافظات الجمهورية .

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

اعلنت الحكومة عن طرق لتسهيل عملية التسجيل او الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة  و إمكانية التقديم لها من خلال الموقع الخاص بالقوى العاملة .

لكن عليكم معرفة اولا ما هي الأوراق المطلوبة لتتمكن من الحصول على المنحة المقدمة من وزراة القوى العاملة في مصر و هي :

  • ( صورة البطاقة الشخصية السارية ، مستند يفيد عدم وجود دخل ثابت للعاملين ، طلب اشتراك العامل بالقطاع الخاص ، شهادة الميلاد الخاصة بالعامل و تكون بالصيغة الجديدة )
  •  و الآن إليكم خطوات ادخال البيانات المطلوبة و رابط الدخول :
  • قم بتسجيل الدخول إلى موقع ( وزارة القوى العاملة ) من هذا الرابط : https://www.manpower.gov.eg/index.html
  • عليك القيام بـ إنشاء حساب و ذاك من خلال تسجيل البيانات المطلوبة على هذا الموقع و قم باختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة .

خطوات التسجيل للحصول على منحة ال١٠٠٠ جنيه كالتالي :

  • قم بتسجيل الدخول على موقع الاستعلام عن المنحة باستخدام رقمك القومي و اضغط على انشاء حساب جديد و ادخل البيانات المطلوبة كالتالي { الرقم القومي – الموقف التأميني – الاسم رباعي بطريقة صحيحة – تاريخ ميلادك – موقف التجنيد – المهنة – رقم الموبايل – الحالة الاجتماعية للعامل – عنوانك } ثم  اضغط حفظ .
  • يعد ذلك سوف يتم حصر المستفيدين من هذه المنحة حيث سيكون صرفها في شهر ديسمبر الحالي ، و الجدير بالذكر أنه سوف يكون الاستعلام من خلال رابط موقع وزارة القوى العاملة المصرية كما هو موضح سابقا.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

جهاد حسينمنذ 41 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى