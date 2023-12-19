مشروع قانون العمل الجديد في مصر هيحققلكم حلم السنين كلها!! .. أعرف التفاصيل كلها بتتكلم عن ايه

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن قانون العمل الجديد حيث اقتربت مناقشة قانون العمل الجديد في مجلس النواب وذلك بعد انتهاء الحكومة المصرية من صياغة قانون العمل الجديد بما ينطبق على حقوق وواجبات العمال ويضمن حق صاحب العمل ، وقد أكدت جلسة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشة جميع تعديلات قانون العمل الجديد بما يضمن ويكفل حقوق جميع الأفراد وخلال السطور التالية نكشف عن قانون العمل الجديد وموعد تطبيقها.

قانون العمل الجديد

يبحث الكثير من المواطنين في القطاع الخاص عن قانون العمل الجديد الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال جلسته القادمة والتي تمت مناقشته في جلسته في شهر أكتوبر الماضي وسيتم وضع قانون العمل الجديد قبل بداية العام الميلادي الجديد ، وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع المقترحات من النواب والعاملين والحكومة المصرية وتمت مناقشتها وفي انتظار الموافقة عليها وإصدار قانون العمل الجديد حيث يهدف قانون العمل الجديد إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب مع التوازن في العملية الانتاجية بين المصريين وأصحاب المعامل.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد

بعد التعرف على أهداف قانون العمل الجديد يبحث الجميع من العمال وأصحاب العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد وذلك في بداية شهر يناير 2024 حيث يصدر مجلس النواب موافقته على شروط قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة المصرية والتي تمت مناقشته خلال الأسابيع الماضية في جلسات مجلس النواب منذ شهر أكتوبر الماضي ، ويحقق قانون العمل العدالة بين جميع المواطنين.