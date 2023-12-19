عبر الموقع الرسمي “رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023” اسمك موجود

رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفعيل مجموعة من الوسائل للاستعلام عن الأسماء الجديدة المستحقة للمشاركة في برنامج “تكافل وكرامة” باستخدام الرقم القومي للمتقدمين الذين قدموا طلبات للحصول على الدعم النقدي من خلال برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة من قبل الحكومة المصرية، ويشمل هذا البرنامج فئات الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات المحتاجة.

رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

يمكن القيام بالاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. اختيار أيقونة برنامج “تكافل وكرامة”.

انتقاء أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقمًا من اليمين إلى اليسار في المكان المخصص له.

النقر على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة القبول، سيتم عرض قيمة الرصيد المتاح في البطاقة.

وإذا كانت النتيجة هي الرفض، ستظهر الأسباب التي أدت إلى ذلك.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسهيل إجراءات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة” من خلال توفير رقم خاص للخط الساخن لهذا الغرض، زيمكنك الآن الاستعلام بشكل فوري عن حالة طلبك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بك إلى الرقم 15045.

تفاصيل كيفية تفسير نتيجة الاستعلام: