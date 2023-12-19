جهز المحفظة والشنطة معاك وقت القبض “موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة” بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر الحالي، يعلو الاهتمام بشأن صرف معاشات شهر يناير 2024، مما يثير تساؤلات كثيرة لدى أصحاب المعاشات حول الجدول الزمني لهذا الصرف المنتظر، يأتي هذا التساؤل في ظل الترقب للزيادة الجديدة في المعاشات، التي من المقرر تنفيذها وفقًا لقرار هيئة التأمين الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من التحديثات السنوية التي تطبقها هيئة التأمين الاجتماعي، ويترقبها المستحقون للمعاشات بشغف، ويظهر الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للزيادة الجديدة وكيفية تطبيقها على المستحقين، مما يجعلهم يتطلعون إلى معرفة المزيد حول تلك الزيادة وكيفية استفادتهم منها في الفترة المقبلة.

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة

تعلن وزارة التضامن عن بدء عملية صرف معاشات شهر يناير 2024، والتي تشهد زيادة جديدة تستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن مستفيد من المعاش، يتم صرف هذه المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ومن المتوقع أن يستمر الصرف على مدار ستة أيام متتالية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات لسنة 2023، حيث يتم تطبيق زيادة سنوية تصل إلى حد أقصى 15% في نهاية شهر يونيو من كل عام، وبموجب هذا القانون، يتم صرف الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، ومن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات لعام 2024 في هذا التاريخ، ما لم يصدر قرار بتقديم موعد صرفها.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك زيادة في الحد الأدنى للمعاشات ستكون نافذة اعتبارًا من يناير 2024، حيث يرتفع الحد الأدنى الحالي البالغ 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا، وفيما يتعلق بالحد الأقصى للمعاشات، سيرتفع من 8720 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه اعتبارًا من يناير 2024، بزيادة قدرها 1280 جنيهًا للمستفيدين من الحد الأقصى، ويتم صرف معاشات يناير 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، ومنافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري.