موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر | زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ورفع الحد الأدنى لـ 500 ألف

تداولت بعض الأخبار أنه سيتم تأخير صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر للمواطنين في العراق، وما كان من هيئة التقاعد أن تُوضح موعد صرف رواتب المتقاعدين وتفاصيل هامة بشأن زيارة راتب التقاعد إلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، فدعونا نوضح لكم التفاصيل الكاملة في تقريرنا اليوم، فتابعوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وضحت الهيئة الوطنية العامة للتقاعد بأن الراتب التقاعدي يتم صرفه باليوم الأول من كل شهر، حيث الهيئة ملزمة بصرف الراتب في هذا الموعد في مصرف الرافدين وباقي المصارف العراقية، مع العلم أن هذا الموعد ثابتًا للصرف لا يتغير إلا في حالة مصادفته ليوم عُطلة رسمية، ويتم التأخير وليس التقديم، وذلك حدث بالفعل مع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الأول، حيث تم التأخير ليوم الثالث من الشهر.

وهذا يعني أن رواتب المتقاعدين في العراق القادمة مقرر صرفها يوم الأول من شهر يناير لعام 2024 القادم، حيث الموعد القادم لصرف الراتب التقاعدي الشهر المقبل بإذن الله، والجدير بالذكر أنه يتم صرف تقريبًا مكافأة نهاية الحدمة بعد 48 ساعة من إيداع الراتب التقاعدي.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن أقر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الزيادة في رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من مبلغ 400 إلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، تساءل الكثيرون عن موعد صرف هذه الزيادة، وقد وضح معاليه أنه مع بداية العمل بالقانون الجديد سيتم رفع الحد الأدنى للعمال المتقاعدين لهذا المبلغ، وبالتأكيد سيتم طرح جدول رواتب المتقاعدين بعد الزيادة في القريب العاجل، فانتظروه.