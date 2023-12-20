مستني ايه! قدم وخدلك شقة من الإسكان .. حجز شقق بنك الإسكان والتعمير.. الأسعار وطريقة التقديم والشروط

قامت وزارة الإسكان والتعمير بالإعلان عن طرح شقق إسكان جديدة في كل محافظات مصر، تلك الشقق يكون الحجز فيها بالأولوية في التقديم، ويكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان الرابط متاح منذ يوم الأحد 17 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 16 يناير القادم 2024.

التقديم لا يحتاج إلى القيام بخطوات وإجراءات عديدة، ولكن يكفي أن يتم التقديم والحجز من خلال دخول المتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان، وكتابة كل البيانات اللازمة وبعد ذلك زيارة فرع البنك من أجل دفع مقدمة الحجز.

شروط التقديم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

يوجد العديد من الشروط التي وضعها بنك التعمير والإسكان، ومن أهمها:

شرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية

يكون عمر المتقدم بين 21 و 50 عام.

شرط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتعدي 6 آلاف جنيه مصري، وهو الدخول التي حددته الوزارة.

شرط أن يكون المتقدم غير مالك لسكن خاص.

شرط ألا يتم التقديم على أكثر من شقة سكنية تكون تابعة لمشاريع الإسكان.

يجب أن يقوم المتقدم بدفع جدية الحجز في فرع البنك.

أسعار الشقق السكنية لمشروع بنك الإسكان والتعمير 2024

أسعار الشقق المطروحه من بنك التعمير والإسكان تتراوح بين الـ 245 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ويعتمد السعر على المساحة، على أن يكون المقدم المدفوع هو 15 ألف جنيه للشقه مساحة 75 متر، في حين يكون المقدم المدفوع لشقق الإسكان الاجتماعي التي تكون مساحتها إلى 90 متر هو 22 ألف جنيه مصري.

تبعاً لإعلان وزارة الإسكان والتعمير أن اختلاف المساحات يتم تسديد 10% مقدم من قيمة سعر الشقة، ويتم تقسيط باقي الـ 90% على 30 سنة كحد أقصى للسداد.

المستندات المطلوبة للتقديم على مشروع الإسكان والتعمير

هناك بعض الشهادات والبيانات المطلوب تقديمها لمشروع الإسكان، منها: