قبل ما التاجر يضحك عليك!! .. أعرف حالًا أسعار السكر الرسمية في الأسواق “مش أكتر من 27 جنية”

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن أسعار السكر الرسمية حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن امكانية شراء السكر الحر من خلال منافذ التموين بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد بينما يعتبر سعر السكر الرسمي 50 جنيهًا للكيلو ، وقد ارتفع سعر السكر في الفترة الماضي نظرًا انخفاض مخزون السكر واستيراده من الخارج قبل موسم بنجر السكر الذي سيتم حصاده خلال الشهر القادم وقد طمأنت الغرفة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين المصريين من تواجد السكر بكميات كبيرة تكفي جميع المصريين حتى شهر أبريل 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول أسعار السكر الرسمية.

أسعار السكر الرسمية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار السكر الرسمية حيث أعلنت وزارة التموين عن تواجد السكر الحر على بطاقة التموين بعر 27 جنيهًا ويتم سداد سعره نقدًا ، كما تحصل الأسرة عدد 4 أفراد على 2 كيلو سكر فقط والأسرة الأقل من 4 أفراد تحصل على كيلو سكر واحد فقط ، وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة على بطاقة التموين.

موعد صرف تموين شهر يناير 2024

بعد معرفة أسعار السكر الرسمية يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويحصل الفرد على سلع غذائية بقيمة 50 جنيه يحصل بها على زجاجة زيت واحدة سعة 800 مللي و كيلو سكر واحد ، كما توجد أكثر من 32 سلعة تموينية توفرها وزارة التموين في أثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.