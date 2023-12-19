pdf كشوفات المقبولين “جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023” .. حمل وشوف اسمك

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ظهور الاسماء الجدد في تكافل وكرامة والتي تمت إضافتها مؤخرًا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة في ظل غلاء الأسعار والظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في مصر خلال الفترة الاخيرة الماضية ،ويمكن الاستعلام عن جدول الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة حيث أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن قبول أكثر من 500 ألف أسرة جديد من الأسر محدودي الدخل للحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك في ضوء خطة وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة جميع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية وإليكم خطوات الاستعلام عن جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم قم بالضغط على “استعلامات تكافل وكرامة”.

ثم قم بكتابة الرقم القومي.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر جميع جداول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد الاستعلام عن جدول الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وذلك يوم 15 من كل شهر ميلادي ، وسيتم صرف الزيادة الجديدة بقيمة 15% مع معاش تكافل وكرامة وذلك بقرار رئاسي في سبتمبر الماضي وتم صرف الزيادة الجديدة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي.