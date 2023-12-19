“هسة” تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدفعة السابعة والأخيرة .. بالعراق

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية من قبل المواطنين في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث ظهرت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وقد أكدت وزارة العمل العراقية على استمرار صرف الرعاية الاجتماعي لجميع المواطنين المقبولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في الفترة الاخيرة ، حيث يتم توفير رعاية طبية ومادية للكثير من الأرامل والمطلقات وكبار السن في العراق وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في العراق في الشهور الاخيرة الماضية وإليكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة”.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

من هم المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023؟

بعد تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتساءل الكثير عن المستحقين للرعاية الاجتماعية حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يتم منح الرعاية الاجتماعية للمستحقين من الأرامل والمطلقات والمرضى والمعاقين ، والأسر الفقيرة من محدودي الدخل والعاطلين عن العمل والأيتام ممن ليس لديهم مقومات الحياة الاساسية من مأكل وملبس ومشرب.