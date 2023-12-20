قوم راجع المنهج بسرعة .. امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير.. والمديريات تعلن المواعيد

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل والشهادة الإعدادية تبدأ في يناير القادم، مؤكدة على أن المديريات التعليمية تقوم بتحديد المواعيد المحددة لبدأ الامتحانات، بالإضافة إلى إعلان جدول الامتحانات في مواعيدها المحددة في المدارس، وكل مديرية تعليمية تحدد مواعيد معينة تنطلق فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة الإلتزام بشرح المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على ضرورة إنهاء المنهج بالكامل بالإضافة إلى أن الأسبوع الأخير يكون خاص بالمراجعة قبل البدء في امتحانات نصف العام الدراسي المقرر أن تبدأ فى أول شهر يناير القادم، كما أكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تخصيص الأسبوع الأول من شهر يناير من أجل المراجعة على المنهج ومواضيع الدراسة التي تم الإنتهاء من شرحها للطلبة من بداية العام الدراسي.

المواصفات الواجب توافرها في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024

المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم قد أعلن عن مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن هذه المواصفات: