خليك ناصح عشان التاجر ميضحكش عليك “زيادة نصيب الفرد في التموين بمناسبة الكريسماس” كل فرد 100 جنية

مع دخول عام جديد و بمناسبة الكريسماس ظهرت بعض الشائعات عن زيادة نصيب الفرد في حصته التموينية بهذه المناسبة لشهر يناير ٢٠٢٤ ، و كما ذكر البعض ايضا شائعة انخفاض اسعار السلع التموينية ، و لكن قد نفت وزارة التموين و التجارة الداخلية هذه الشائعات و كذلك قامت الغرفة التجارية بالرد انه لا حقيقة لذلك و ان حصة الفرد كما هي دون تغيير .

زيادة نصيب الفرد في التموين بمناسبة الكريسماس

و اعلنت الوزارة ايضا ان قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير كما هي حيث يمكن لكل فرد الحصول على سلع تموينية تحت الدعم و ذلك بقيمة 50 جنيه لا غير ، يتمكن بها الفرد على الحصول على كيلو سكر بالاضافة الى زجاجة زيت و مع وجود شرط أن لا تتعدى حصة الأسرة عدد 6 كيلو من السكر .

و عليها فلن يكون هناك ايضا تغيير او زيادة في اسعار السلع التموينية ، و اليكم أسعار السلع و هي كالاتي :

زجاجة الزيت بسعة 800 مللي بسعر هو 30 جنية ، سعر كيلو من السكر هو ١٣ جنية ، سعر كيس مكرونة يزن 400 جم 8 جنيه و سعركيس الملح 2 جنية

وسوف يتم صرف التموين الخاص بشهر يناير في يوم الاثنين الذي يوافق ١ يناير ٢٠٢٤ ، وذلك سوف يكون من خلال المنافذ الخاصة بوزارة التموين في جمهورية مصر العربية في كل المحافظات .