جشع التجار هو السبب في أزمة البصل .. ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

قام المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس بنشر فيديو خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك، وقد أعلن من خلاله أن أجهزة الرقابة قد قامت بضبط وإحضار والتحفظ على محتكرو البصل، والتحفظ على آلاف الأطنان من البصل بكل أنواعه المختلفة.

القبض على محتكرو البصل في مصر

لقد انتشر خبر أن الأجهزة الرقابية قامت بالقبض على محتكرو البصل في الأسواق، وهذا ما أعلن عنه مستشار رئيس الوزراء هاني يونس في منشور له على فيسبوك أن محتكرو البصل حالياً تم القبض عليهم من خلال الأجهزة الرقابية وأن هناك آلاف الأطنان المحتجز عليها وقد تم التحفظ عليها لدى الوزارة، وهذا هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في انتشار أزمة أسعار البصل وتسببت في حدوث الجدل الكبير بين كل المواطنين.

والمعلن من الفيديو المنتشر أن مسئولين في جهاز حماية المستهلك قد قاموا بالتحفظ على آلاف الأطنان من البصل كانت متواجدة في أرض زراعية وتم التحفظ عليها، والتجار الذين احتكروا تلك الكميات الكبيرة من البصل، وهو ما جعل المسئولين يقومون بتحرير الكثير من المحاضر لكل التجار وهددوا بضرورة تواجد البصل في الأسواق المصرية وتوافره فيه مدة أقصاها عشر أيام فقط.

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

هناك مسئول في وزارة الزراعة قد أكد على أنه يتم الاشراف والنزول المستمر في منطقة إمبابة و كرداسة و منشية القناطر، لأن تلك المناطق هي الأكثر تخزين لكميات البصل في كل المحافظات، كما أشار المسئول في وزارة الزراعة أنه تم ضبط حوالي 31 ألف طن في حيازة 31 تاجر، وأن التجار تقوم بشراء البصل من الفلاحين بأسعار من 8 إلي 10 جنيه، ثم تقوم بتخزينه لرفع سعره عند البيع.

وبالنسبة لأزمة البصل السبب فيها ليس الإنتاج في مصر، لأن مصر تنتج حوالي 3 مليون طن من البصل، وان احتياجات مصر من البصل حوالي 2.5 مليون طن، بالإضافة إلي الدولة المصرية تحرص على تصدير في هذا العام أكثر من 400 ألف طن، وعند ارتفاع سعر البصل في الأسواق حرصت مصر على إيقاف تصدير البصل بالرغم من أن سعره في السوق لم ينخفض.