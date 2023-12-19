ادفعها عشان متبقاش بغرامة !! طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023
طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي صبحت محط اهتمام وبحث للكثيرين، حيث يسعى العديد من الأفراد لفهم كافة جوانبها، بما في ذلك كيفية سدادها والاستعلام عنها عبر الإنترنت، ويولى اهتمام خاص لموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث يدرك الجميع أهمية تسديد الفاتورة في الموعد المحدد لتجنب انقطاع خدمة الإنترنت وتجنب تطبيق الغرامات المالية.
طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
آخر ميعاد لسداد فاتورة التليفون الأرضي هو السبت الموافق 14 نوفمبر 2023، حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحصيل فاتورة شهر نوفمبر منذ يوم 15 نوفمبر 2023، وتستمر الفترة حتى يوم 14 ديسمبر المقبل، وفي حال تأخير السداد بعد هذا الموعد، سيتم قطع الحرارة وتطبيق غرامات تأخير على المشترك، وتسهل الشركة طرق دفع الفاتورة، حيث يمكن دفعها عن استهلاك 3 أشهر، وتمنح فترة سماح تصل إلى 30 يوماً، بعد انتهاء هذه الفترة، يتم تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال فقط.
خطوات دفع فواتير التليفون الأرضي
يُمكنك تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 بسهولة وبسرعة عبر موقع شركة وي WE. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
- ابدأ بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات.
- أدخل كود المحافظة التابعة لك.
- أدخل رقم التليفون الخاص بك.
- انقر على زر “أظهر الفواتير” لعرض تفاصيل فاتورتك.
- حدد خانة “اختر للسداد” عندما تكون على دراية بالتفاصيل.
- اضغط على زر “ادفع” المتاح في أعلى الصفحة.
- في حال وجود أكثر من فاتورة، قم بإضافة رقم تليفون آخر للسداد، ثم أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك. ستظهر لك البيانات الضرورية مثل رقم الحساب، رقم التليفون، تاريخ الفاتورة لشهر مارس 2023، وقيمة الفاتورة. أخيرًا، انقر على زر “سدد”.
- بعد النقر على زر “سدد”، سيُطلب منك إدخال معلومات وسيلة السداد، سواء كانت بطاقة فيزا أو ماستر كارد. ثم انقر على زر “سدد” لاستكمال عملية الدفع.