أخبار سعيدة لكل أصحاب المعاشات.. التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى و الأقصى للمعاشات بدءً من يناير 2024

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أنه ابتداءاً من شهر يناير 2024، سوف يكون هناك زيادة في المعاشات بنسبة 15% وهذا بعد قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاش لكي يصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في الشهر.

التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى

كما أكد جمال عوض في تصريح لهيئة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه سوف يتم رفع الحد الأقصى للمعاش أيضاً ابتداءاً من شهر يناير إلى 10.080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه في الشهر، وصرح جمال عوض بأن قرار رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات يأتي في إطار تطبيق للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يضمن للمواطن زيادة سنوية لهذين الحدين، وجاء ذلك في إطار تنفيذ إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية والهدف منها هو تحسين قيمة معاشات المواطنين المؤمن عليهم بعد الإنتهاء من خدمتهم.

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد قرار زيادة المعاشات يناير 2024، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن صرف المعاش بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 مليون مواطن في كل محافظات مصرء ابتداءاً من يوم 1 يناير القادم 2024، مع استمرار صرف قيمة المعاشات لمدة 6 أيام متتالية.

ماهي أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024؟

هناك عدة أماكن من خلالها يمكن للمواطنين أن يقوموا بصرف المعاشات بالزيادة، ومن هذه الأماكن:

كل مكاتب البريد المصري في كل المحافظات.

يتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

أماكن ومنافذ فوري في مصر.

الصرافات الآلية (ATM ) الموجودة في كل المحافظات.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات