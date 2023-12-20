من غير ما تسجل فيها مش هتعرف تدخل الامتحانات.. كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم

انتشرت التساؤلات من كل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في الفترة الأخيرة عن رابط التقديم على استمارة الصف الثالث الإعدادي وكيفية التسجيل أيضاً، لأنه لم يتبقى على امتحانات الفصل الدراسي سوى أيام قليلة جداً، وجاء ذلك تبعاً للخريطة الزمنية التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عنها للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023/2024

استمارة الصف الثالث الإعدادي تكون عبارة عن استمارة قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتصميمها من أجل تأهيل طلاب المرحلة الإعدادية لدخول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وأيضاً الوزارة قامت بالإعلان عن إمكانية ملء الاستمارة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وهذا من خلال كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، والتي تحتوي على اسمه والمدرسة واللغة الثانية التي يتم دراستها.

كيفية التسجيل في استمارة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2023/2024

هناك بعض الخطوات التي يمكن التسجيل وملء استمارة الصف الثالث الإعدادي بالبيانات المطلوبة من خلالها، ومن تلك الخطوات الآتي: