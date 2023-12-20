من غير ما تسجل فيها مش هتعرف تدخل الامتحانات.. كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم
كيفية التسجيل على استمارة الشهادة الإعدادية 2024
انتشرت التساؤلات من كل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في الفترة الأخيرة عن رابط التقديم على استمارة الصف الثالث الإعدادي وكيفية التسجيل أيضاً، لأنه لم يتبقى على امتحانات الفصل الدراسي سوى أيام قليلة جداً، وجاء ذلك تبعاً للخريطة الزمنية التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عنها للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023/2024
استمارة الصف الثالث الإعدادي تكون عبارة عن استمارة قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتصميمها من أجل تأهيل طلاب المرحلة الإعدادية لدخول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وأيضاً الوزارة قامت بالإعلان عن إمكانية ملء الاستمارة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وهذا من خلال كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، والتي تحتوي على اسمه والمدرسة واللغة الثانية التي يتم دراستها.
كيفية التسجيل في استمارة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2023/2024
هناك بعض الخطوات التي يمكن التسجيل وملء استمارة الصف الثالث الإعدادي بالبيانات المطلوبة من خلالها، ومن تلك الخطوات الآتي:
- يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- القيام بالضغط على خانة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية.
- تحديد نوع المدرسة التابع لها الطالب إذا كانت مدرسة خاصة أو تجريبية أو حكومية.
- الدخول إلى صفحة البيانات، ثم القيام بكتابة البيانات في الخانات المخصصة لها ويجب التدقيق أثناء كتابة البيانات.
- في خانة الكود قم بكتابة الكود الخاص بالطالب والذي يتم الحصول عليه من خلال إدارة المدرسة التابع لها الطالب.
- وبعد ذلك القيام بإرفاق كل المستندات المطلوبة والتي تشمل إيصال رسوم سداد الاستمارة وأيضاً إيصال سداد المصروفات الدراسية.
- بعد الإنتهاء من كل الخطوات المطلوبة قم بالضغط على كلمة حفظ الطلب.