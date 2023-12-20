مبررووووك لكل المصريين على الزيادة الجديدة .. بعد قرار رفعها.. كم بلغت المنحة الاستثنائية في مصر؟

لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن قرار مهم بخصوص مضاعفة المنحة الاستثنائية لبعض المواطنين في مصر، وتلك هي خطوة إيجابية توضح اهتمام الحكومة على العمل من أجل تحسين مستوى المعيشة ومستوى الدخل للمواطنين، وجاء هذا القرار كدعم إضافي لكل المعاشات والعاملين في الجهات الحكومية للدولة.

كم تبلغ المنحة الاستثنائية في مصر؟

في إطار عمل الحكومة على مساعدة المصريين والمواطنين الأشد احتياجاً، وبذلك قيمة المنحة الاستثنائية أصبحت مضاعفة لأصحاب المعاشات، لأنها ارتفعت من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتشمل تلك المنحة 11 مليون مواطن مصري.

بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للموظف بالدرجة السادسة، حيث زادت إلى 4000 جنيه بعد أن كانت 3500 جنيه، وتتضمن هذه الزيادة كل العاملين في الجهات الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية، تبعاً لمناطق الاستحقاق.

كما أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين، على أن زيادة المنحة الاستثنائية تم صرفها في شهري أكتوبر ونوفمبر بتكلفة مالية تصل إلى 32 مليار جنيه في الشهر، والفئات المستفيدة من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن.

مضاعفة المنحة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور يوضح إلتزام الحكومة على تقديم الدعم المطلوب للمصريين وجاء ذلك القرار ليوضح جهود الدولة من أجل الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.

تصريحات رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المنحة الاستثنائية