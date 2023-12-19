“الأسماء الكاملة pdf” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2023 الوجبة الأخيرة

نعرض لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي يتم الإعلان عنها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية والتي هيأتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل التسهيل على المواطنين في الاستعلام عن مدى استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية والذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين حيث شاهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العديد من التساؤلات عن كيفية الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وسوف نعرض لكم خلال المقال كافة التفاصيل الخاصة بتحميل الملف.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال ذلك البرنامج توفير الدعم لعدد كبير من المواطنين المستحقين يساعدهم في تلبية احتياجاتهم خاصة وسط حاله ارتفاع أسعار عدد من السلع وهو ما يرهق بعض الأسر في سد احتياجاتهم المعيشية ولك يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية في الوجبة الأخيرة يجب اتباع تلك الخطوات:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية

الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الدخول إلى الوجبة الأخيرة

الضغط على تحميل الكشوفات

سوف يبدأ التحميل بشكل تلقائي لملف pdf به الأسماء

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية عبر وزارة العمل

وتهدف وزارة العمل من خلال برنامج الدعم تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع العراقي وذلك بتوفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة والتي تقوم بحاجه إلى الرعاية من خلال وضع عدد من الشروط والمعايير التي من خلالها يمكن تحديد مدى استحقاق المتقدم للحصول على الدعم وتلك الشروط كالاتي: