هل يوم الاربعاء والخميس عطلة رسمية بأمر ديواني بالمدارس؟ “التربية العراقية” توضح حقيقة هذا الأمر

بسبب تسليم المدارس لمفوضية الانتخابات وإجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس أسبوع كامل، ومن المفترض أن تكون العودة يوم الأربعاء أي غدًا، ولكن بالتزامن مع العودة انتشر خبر يوم الاربعاء والخميس عطلة رسمية في المدارس بالعراق، بحيث يتم تهيئة المدارس من جديد إلى دوام الطلاب وليس إجراءات الانتخابات، فهل هذا الخبر صحيح أم آخر يوم هو الثلاثاء اليوم والعودة للدراسة ستكون غدًا، نوضح لكم هذا بتقرير اليوم.

يوم الاربعاء والخميس عطلة رسمية

حتى الآن لم يصدر القرار الرسمي حول وجود إجازة يومي الأربعاء والخميس، وهذا يعني أن الدراسة في المدارس بجميع محافظات العراق تنطلق من جديد ويتم استئناف الدوام من يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث سبق أن وضحت التربية العراقية أن الطلاب يحصلون على إجازة أسبوع بسبب انتخابات مجالس المحافظات، ثم العودة يوم الأربعاء 20 من شهر ديسمبر.

مع العلم أن الدوام الرسمي الحكومي تم تعليقه يوم 18 وأيضًا يوم 19 من ديسمبر في جميع الدوائر الحكومية من أجل الاقتراع والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، مع العلم أن نتائج انتخابات مجالس المحافظات لم تُعلن بعد، وخلال 24 ساعة سيتم الإعلان عنها.

إجازة الأسبوع للطلاب في المدارس

تقرر بقرار من مجلس الوزراء أن يتم منح الطلاب إجازة أسبوع في المدارس، وذلك من أجل إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، وبالفعل حصل الطلاب على إجازتهم، وقد انتشر خبر بين البعض أن المدارس لم تُهيأ بعد للدراسة وبالتالي يوم الاربعاء والخميس عطلة رسمية بكل المدارس، ولكن التربية العراقية نفت الأمر وسيكون استئناف الدوام للطلاب صباح يوم الأربعاء غدًا إن شاء الله.