مظلتي spa.gov.iq/umbrella لاستخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf بعموم محافظات العراق

كان من المفترض أن يتم إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الشهر الحالي، ولكن تقرر تأجيل الإعلان عن المشمولين بالوجبة السابعة وتأجيل إعلان ظهورها، وقيل أن التأخير بسبب قلة الموظفين، وقيل أيضًا أن التأخير بسبب انتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، فدعونا نوضح لكم آخر المستجدات بشأن هذه الوجبة ومتى تنزل أسمائها وكيفية الاستعلام بمجرد إعلان أسماء وجبة جديدة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

آخر ما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشأن المشمولين في الرعاية هم ملحق الوجبة السادسة، حيث الوجبة السابعة لم تُعلن نتائج المشمولين بها بعد، وخلال الأيام القادمة سوف تنتهي الوزارة من تجهيز كشوفات المشمولين وتقوم بإتاحتها لجميع من شملهم دعم الحماية الاجتماعية في العراق، ومتوقع أن يتم الإعلان عن المشمولين بعد تجهيز الكشوفات الفترة القادمة بإذن الله، فانتظروها قريبًا.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بمجرد تجهيز كشوفات pdf وبها أسماء المشمولين في الوجبة السابعة في العراق، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الكشوفات وإتاحتها للتحميل من قبول المسجلين بالمحافظات، ويمكن الاستعلام عن المشمولين الجدد سيرًا على الخطوات التالية:

عليك زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية المتاحة للمستعلمين على الشبكة.

التابعة لوزارة العمل العراقية المتاحة للمستعلمين على الشبكة. اختر برنامج الرعاية الاجتماعية وحدد بعدها الوجبة التي أنت بصدد الاستعلام عنها.

ستجد مجموعة ملفات pdf، وذلك لكل محافظة ملف خاص بها.

حمل الملف الذي به محافظتك واستعلم عن المشمولين وتأكد هل أنت منهم أم لا.

وحتى الآن المشمولين الجُدد لم تُعلن أسمائهم بعد، ولكن قريبًا سيتم الإتاحة عبر “مظلتي”.