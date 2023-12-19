موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الزيادة في العراق خطوة إيجابية في اتجاه تحسين مستوى المعيشة

يمثل المتقاعدون فئة مهمة جدا من المجتمع العراقي، حيث ساهموا في بناء وتنمية بلدهم طوال سنوات خدمتهم العملية. ونظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها العراق، فقد أقر مجلس الوزراء العراقي تضامنا مع وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في البلاد، وذلك اعتبارًا من راتب شهر القادم، كم الزيادة التي أقروها، ومتى موعد صرف رواتب المتقاعدين وكيف نستعلم عنه، هذا ما سنبينه من خلال تقريرنا.

كم زيادة راتب المتقاعدين التي أقرها مجلس الوزراء؟

جاءت زيادة رواتب المتقاعدين لحرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتوفير حياة كريمة لهم، وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن الزيادة في رواتب المتقاعدين ستطبق على جميع المتقاعدين، بغض النظر عن طبيعة عملهم أو مدة خدمتهم، وقدروا هذه الزيادة 100 ألف دينار عراقي، وبذلك سيرتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر؟

تُعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق خطوة إيجابية في اتجاه تحسين مستوى معيشة هذه الشريحة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها. وهي إلى ذلك تعبيرًا عن تقدير الحكومة العراقية لجهود المتقاعدين في بناء وتنمية البلاد، وتأتي هذه الزيادة في وقتٍ تعاني فيه البلاد من ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية، حيث سيتم صرف الزيادة الجديدة مع صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، ومن المحتمل كما تداولت الأخبار عن وزارة المالية أنه سيتم صرف راتب التقاعد مع بداية شهر ينار 2024.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال موقع الوزارة المالية الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة المالية العراقي. حدد قسم التقاعد. ثم قم بكتابة اسم المتقاعد ورقم التعريف. انقر على كلمة “الاستعلام”.

ليظهر أمامك جميع تفاصيل راتب التقاعد.