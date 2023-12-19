اعتراضات حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023 شروط أهلية الدفعة 74 يناير 2024

اعتراضات حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023، يتساءل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لتسجيل طلب اعتراض لأن هناك بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الصرف، حيث كشف مسؤولي الدعم عن ضرورة تطابق معايير الاستحقاق لعدم حدوث مشاكل اثناء الصرف أو استبعاد طلب المتقدم، يعد حساب المواطن ضمن وسائل المساعدة المقدمة من الحكومة الفئات المتعففة والأسر من معدومي الدخل لتحسين ظروفهم المعيشية، منذ سنوات طويلة وبرنامج حساب المواطن يقدم دعم شهري بشكل منتظم دون انقطاع وهذا ما يجعل المستفيدين يحصلون على المستحقات لتلبية جميع احتياجاتهم دون أي معاناة، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم الموعد المحدد لبدء تسجيل طلبات اعتراضات حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023.

اعتراضات حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023

يعمل برنامج حساب المواطن على تلبية احتياجات الأسر السعودية البسيطة ويخصص لهم دخل شهري يبدأ من 750 ريال سعودي، لذلك هناك دقة في اختيار المستفيدين لأن الدعم يستهدف فئة معينة أكثر احتياجاً للمال لتقديم يد العون والمساعدة لهم، لقد تم صرف الدفعة 73 من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر 2023، لكن هناك جزء من المواطنين لم يحصلون على المستحقات نظراً لوجود مشكلة في البيانات أو الشروط، ولذلك أتاح البرنامج فرصة تسجيل طلب اعتراض يوم الخامس والعشرين من كل شهر وسوف يتم استقبال طلبات اعتراض الدفعة 73 يوم الإثنين المقبل الموافق 25 من ديسمبر 2023 وحتى نهاية الشهر.

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