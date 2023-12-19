منصة مظلتي كشوفات pdf اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة يناير 2024 عموم المحافظات برقم الهوية

منصة مظلتي كشوفات pdf اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة يناير 2024، صدرت العديد من الأنباء الساعات الماضية فيما يتعلق بالإعلان عن رفع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والاخيرة من الوجبة التاسعة، لذلك بدأت عمليات البحث تتزايد لمعرفة كافة الأخبار لأن المواطنين يعيشون الآن في حالة من التوتر القلق الشديد، سبق وتقدم عدد كبير من الرجال والنساء من عموم المحافظات على الدفعة السابعة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل.

حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 150 ألف متقدم، وبعد انتهاء التسجيل أشارت الوزارة أن المشمولين بالدفعة السابعة 70 ألف أسرة مع مراعاة الدقة والشفافية في فحص الطلبات والبحوث الاجتماعية لتوصيل المستحقات للفئات الأشد احتياجاً، تابعوا التقرير التالي للإطلاع على رابط منصة مظلتي كشوفات pdf اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة يناير 2024 .

منصة مظلتي كشوفات pdf اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة يناير 2024

هناك بعض الإجراءات المهمة التي تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية لتنفيذها مع حلول يناير 2024 ومن أهم القرارات التي أعلنت عنها المصادر الرسمية، اعلان كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة في مطلع يناير 2024 وعودة عمل منصة مظلتي لاستقبال طلبات الاعتراضات على عدم وجود الأسماء ضمن المقبولين، كما يتم فتح باب التسجيل على الدفعة الثامنة، ويتم فتح باب الاعتراض لمن فوق خط الفقر وفقاً لتوجيهات أحمد الأسدي وزير العمل وأحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وخلال الساعات القليلة القادمة تحدد الوزارة اليوم المناسب لرفع الكشوفات من يناير المقبل.

رابط منصة مظلتي للاستعلام عن الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية