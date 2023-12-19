وظائف الشؤون الإسلامية 1445 رابط التسجيل والشروط المطلوبة

وظائف الشؤون الإسلامية 1445، يبحث دائماً الكثير من المواطنين عن وظائف شاغرة برواتب شهرية مجزية وتضمن جميع الحقوق وتعتبر وظائف الشؤون الإسلامية ضمن الوظائف المميزة التي تقدم مزايا كثيرة للمتقدمين، كما أنها وظيفة حكومية ثابتة ومضمونة وبها تأمينات اجتماعية وهذا ما يريده الجميع.

بعد التخرج من الكليات والجامعات يواجهة الخريجين مشكلة جديدة وهي الوظيفة من أجل إختيار الأفضل والنظر إلى الجوانب الإيجابية كي يكون لهم مستقبل مضمون لهم ولأفراد أسرهم وخاصةً الخريجين المقبلين على الزواج، خلال الساعات الماضية تم الإعلان رسمياً من قبل الشؤون الإسلامية السعودي عن فتح باب التسجيل في العديد من التخصصات للخريجين الجدد، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد من المعلومات عن وظائف الشؤون الإسلامية 1445.

وظائف الشؤون الإسلامية 1445

لقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بال‘لان بشكل رسمي عن فتح باب التوظيف بصفة إمام مسجد ومؤذن، على أن تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني حسب الشروط المعلن عنها، كما أعلنت أن الراتب الشهري يبدأ من 4500 ريال سعودي وحتى 6000 ريال سعودي شهرياً، ولبدء التسجيل عليكم اتباع ما يلي:

أولاً تسجيل الدخول عبر موقع منصة التوظيف للشؤون الإسلامية. إختيار الوظيفة من بين إمام ومؤذن. الاطلاع على الضوابط والشروط ثم الضغط على تقدم الآن. الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. إضافة رقم بطاقة الأحوال. الضغط تسجيل دخول. ملء استمارة الوظيفة. الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل وظائف الشؤون الإسلامية 2023