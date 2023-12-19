العد التنازلي.. موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 لجميع المراحل

حالة من الترقب والانتظار لانطلاق الامتحانات ولذلك يبحث الطلاب بكثر عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 وما الإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم العراقية، كل عام تختلف الضوابط الوقائية لكن تبقى الضوابط الأمنية مشددة لمنع الغش أو حدوث اي تلاعب بين الطلاب داخل اللجان.

ترفض تماماً الوزارة أن يحدث مثل هذه الأمور داخل اللجان لذلك يكون هناك مراقبة دقيقة فترة عقد الاختبارات لكي يحصل الطالب على درجته في الامتحان بمجهوده ويتعرف على مستوى التعليمية في كل مادة، يوجد لديه فرصة تعويض أي تقصير في الترم الثاني كي ينتقل لمرحلة جديدة، خلال الفقرات التالية من المقال نقدم لحضراتكم ما توصلنا إلأيه من معلومات تتعلق ب موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 ترقبوا معنا.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

أخيراً بعد انتظار ولهفة وشوق من الطلاب وأولياء الأمور، أعلن إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم العراقي عن موعد انطلاق امتحانات الترم الأول للسنة الدراسية 2023-2024، على أن تعقد الامتحانات الشفوي أولاً قبل موعد الاختبار بأسبوع بتاريخ الثلاثاء 16 من يناير 2024، وتبدأ الامتحانات التحريري يوم الأحد الموافق 25 من يناير 2024 وتستمر فترة الامتحانات حتى نهاية الشهر يوم الأربعاء 31 من يناير 2024، كما تبدأ اختبارات الثانوية العامة يوم الأحد 21 من يناير وحتى الأربعاء 31 من يناير، ويحصل الطلاب بعد الاختبارات على عطلة نصف العام وعطلة الربيعية من الخميس 1 من فبراير 2024 وحتى الخميس 15 من فبراير 2024.

ضوابط اختبارات الفصل الدراسي الأول في العراق 2023-2024

تتبع وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الأنظمة لضمان استمرار فترة الامتحانات بهدوء وسلام دون أي مشاكل ويجب على الطالب أن يتبع كافة التعليمات