رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء 2023 ….والشروط والأوراق المطلوبة

رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء 2023، من أكثر الأمور التي باتت الشغل الشاغل لعدد كبير من الأشخاص، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بليبا عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن منحة الزوجة والأبناء والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة الليبية لعدد كبير من الأسر والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الحكومة الليبية والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023

وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية الليبية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة الزوجة والأبناء وهي:

أن يكون الشخص المتقدم ليبي الجنسية وأن يكون مقيم في ليبيا بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

كما يجب ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب أن يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الزوجة والأبناء

صورة من البطاقةو الوطنية للزوجة.

نسخة من عقد الزواج للزوجة.

إحضار نسخة موافقة الزواج.

صورة مكان الإقامة على أن تكون سارية المفعول.

وثيقة إثبات الدخل الحالي للأسرة.

رقم الحساب الخاص بالزوجة .

رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء 2023