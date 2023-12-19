رواتب شهر 12 2023 الاردن.. دقائق على صرف رواتب المتقاعدين في الاردن

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف رواتب المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث إن الكثير من المواطنين يتنظرون موعد الصرف الرسمي الذي يكون في الفترة القليلة المقبلة، حتى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أفصحت مؤخرًا عن مواعيد الصرف لكي يتعرف عليها الجميع، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد رواتب التقاعد في الاردن

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 20 من شهر ديسمبر 2023 وهو الموافق 20-12-2023، يتم فيه إيداع جميع رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، حتى أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى أن الإيداع لهذه الريحة يصل لـ 112 مليون دينار أردني.

شروط صرف رواتب التقاعد في الأردن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بصرف رواتب التقاعد في الأردن، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-