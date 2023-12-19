رابط مسابقة 30 ألف معلم 2023-2024 والشروط المطلوبة

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2023-2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم وهذا الخبر لاقى اهتمام وبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات ، وتسعى وزارة التربية والتعليم على تعيين عدد كبير من المعلمين لسد العجز الذي تعاني منه وتطوير المنظومة التعليمية، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم والشروط الواجب توافرها في المعلمين الراغبين في الحصول على وظائف وزارة التربية والتعليم وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2023-2024

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور”رضا حجازي” عن تدشين رابط مسابقة 30 ألف معلم 2023-2024 لسد عجز المعلمين وفي وزارة التعليم ، كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على إجراء مسابقة جديدة لوزارة التربية والتعليم والهدف منها هو تعيين معلمين جدد في الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يتم إجراء مسابقة أخرى في يونيو 2024، ليتم تعيين حوالي ما يقرب من 90 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم وزارة التربية والتعليم

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المعلمين الراغبين في الإشتراك في مسابقة التربية والتعليم وهي: