هُنــا .. جدول امتحانات الفصل الأول بمدارس التعليم الفني 2023

أوضحت وزاره التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2023 حيث تتضمن بداخلها موعد اختبارات نصف العام الدراسي و جدول اختبارات الفصل الأول بمدارس التعليم الفني 2023 حيث يستعد الطلبة والطالبات للاختبارات ليكونوا على الاستعداد لأداء اختبارات نصف العام الدراسي.

جدول امتحانات الفصل الأول بمدارس التعليم الفني

وفقا لوزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 يتضمن امتحانات في مواعيد محددة حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023 وسينتهي في 25 يناير 2024، على ان تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024 وسيتم بدء امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية و صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، أما بالنسبة لإجازة منتصف العام الدراسي 2023-2024 فستبدأ يوم السبت 27 يناير 2024 وتستمر إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين حيث تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، حيث يتم بداية الترم الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024 وسيستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الترم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024 وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023

وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستكون جداول اختبارات الترم الثاني لعام 2023 موحدة بكل الإدارات التعليمية ومع ذلك يتمتع مديرو الإدارات بحرية ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدى الطلاب امتحاناتهم علي شرط أن تبدأ الامتحانات في الفترة من 6 مايو إلى 23 مايو، كذلك أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أن جداول الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الإدارات التعليمية.