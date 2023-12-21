اعرف حالًا .. موعد صرف رواتب المعلمين بالزيادات الجديدة 2023 بالشروط

قامت وزارة المالية المصرية بالكشف عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لكل المعلمين ولكل العاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وبينت أيضاً عن مواعيد صرف مستحقات خاصة بشهر نوفمبر 2023 لكل الموظفين في الدولة.

صرف رواتب المعلمين بالزيادات الجديدة

سوف يتم صرف مرتبات الشهر الحالي من ديسمبر في يوم الرابع والعشرون من الشهر للموظفين في الوظائف الآتية: في مجلس الأمن القومي، وفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجلس النواب، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي المجلس الأعلى للصحافة، وفي الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وفي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي وزارة الإسكان والمرافق، وفي وزارة التضامن الاجتماعي، وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي القوى العاملة، وفي مديريات الطرق والنقل.

موعد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين في وزارة التعليم العالي

سوف يتم صرف مرتبات ديسمبر في يوم 25 من الشهر للعاملين في الوظائف الآتية: في وزارة التعليم العالي، وفي وزارة التربية والتعليم وفي التنمية المحلية، وفي وزارة الزراعة، وفي وزارة الخارجية، وفي وزارة الشباب والرياضة، وفي وزارة المالية، وفي مجلس الوزراء، وفي هيئة قضايا الدولة، وفي وزارة العدل، وفي وزارة الكهرباء، وفي التخطيط، وفي الاستثمار، وفي التعاون الدولي، وفي النيابة العامة، وفي المحكمة الدستورية العليا، وفي هيئة النيابة الإدارية، وفي الأزهر الشريف، وفي دار الإفتاء المصرية، وفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كذلك سوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر في يوم 26، 27، 28 من الشهر لكل العاملين والموظفين الذين لم يتم صرف مرتباتهم في المواعيد المخصصة لكل وزارة.