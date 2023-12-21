استقبلها بسرعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 1445

من أبرز القنوات الفضائية الناقلة للأفلام الوثائقية والثقافية والتعليمية والتاريخية هي قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث أنها نجحت في جذب المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالإضافة إلى ذلك قدمت القناة بعض الحضارات العربية والغربية طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

اضبط الآن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بخطوات سهلة وبسيطة وتتمثل في التالي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو ¾.

القمر الصناعي:- نايل سات.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة ناشونال جيوغرافيك

يمكنك استقبال قناة ناشونال جيوغرافيك الآن على جهازك بكل سهولة وبخطوات بسيطة وسريعة والخطوات تتمثل في التالي:

تردد القناة : 11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب :أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: Sd.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

اضبط الآن التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة والطريقة على النحو التالي:-

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة HD.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك بتقديمها عدة برامج وأفلام وثائقية متنوعة ومختلفة منها التالي:-