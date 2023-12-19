“حمل واستعلم” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالر عاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالر عاية الإجتماعية 2023، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة والتي لاقت اهتمام عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية،حيث تسعى الحكومة العراقية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة …

أسماء المشمولين بالر عاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على “تحميل الكشوفات”.

بعد الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المستفيد .

يرجى الإطلاع على تاريخ الميلاد والتأكد أنه لنفس الشخص المراد الاستعلام عنه تجنباً لتشابه الأسماء.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وأكد وزير العمل العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنها قامت بالموافقة فقط على الفئات الأكثر استحقاقاً والتي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها وزارة العمل العراقية والتي جاءت كاالتالي: