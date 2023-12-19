كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 منصة مظلتي
يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد صرف الدفعة الأخيرة للمواطنين والتي يتم الاعلان عن أسمائهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023
تعمل الوزارة على توفير وسائل الدعم المختلفة لبعض من الفئات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروف معيشتهم، ولكن لابد من أن يتوافر في الشخص المتقدم بعض من المعايير حتى يتم الحصول على هذا الدعم المقدم وأنه لابد مت تحضير كافة المستندات والأوراق الي تقدم لتعرف على مدى احقية الشخص للدعم.
كيفية الاستعلام عن الوجبة السابعة بالعراق
يعد الدعم النقدي لبرنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن ما يقدم لبعض من الأشخاص ولكن بتوافر بعض من الشروط والتي من بينها.
- أن يكون المواطنين العراقيين المقيمين داخل البلاد ويتمتعون بالجنسية العراقية.
- تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عامًا ا/ا السيدات لا يقل عمرهن عن 15 ولا يتعدى 5 عامًا.
- يجب ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو أصول أملاك.
- يمكن ان يتم الحصول على الدعم من قبل ذوي الإعاقات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا يحصل عليه من قبل الأرامل والمطلقات والأيتام.
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الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يمكننا ان نقوم بالاستعلام من خلال توافر الخطوات الاتية ومنها.
- تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل.
- ثم النقر على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.
- يتم نقلهم إلى صفحة الاستعلام.
- إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد المحافظة المقيمين بها.
- يمكنك النقر على زر تنزيل النتائج PDF للتعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.