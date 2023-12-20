خبر سعيد لاصحأب المعاشات”.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة 15% التأمينات الاجتماعية توضح

قرر المجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في 2024 الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين المتقاعدين يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة الموعد الذي يتم فيه صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة لهذا قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإعلان عن أنه سوف يتم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 من يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يناير 2024 وتنتهي يوم السبت الموافق السادس من شهر يناير مشيرة على أن عملية صرف المعاش سوف تستمر لمدة ستة أيام.

زيادة المعاشات السنوية

أوضحت الحكومة المصرية أن قانون المعاشات والتأمينات في جمهورية مصر العربية ينص على أنه وفقا للمادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023 والتي تنص على إضافة زيادة سنوية تبلغ نسبتها 15% على قيمة المعاش لأصحاب المعاشات والتي يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام وعلى هذا يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم بالزيادة الجديدة يوم 1 يوليو 2024 المقبل.

وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 حيث سيتم بدء عملية الصرف يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وتستمر لمدة ستة أيام حتى السبت الموافق السادس من يناير، وأوضحت الحكومة المصرية أن قانون المعاشات والتأمينات يشمل زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة المعاش ويتم صرف هذه الزيادة في شهر يوليو من كل عام.

أماكن صرف المعاشات

يتساءلون أصحاب المعاشات عن الأماكن التي يستطيعون صرف المعاشات منها حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم من خلال الآتي: