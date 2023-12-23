الموظفين طايرين من الفرحة”.. تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص في هذا الموعد ..هي دي الاخبار ولا بلاش

أصدر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 3500 جنية بدلا من 3000 جنية لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القرار بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بدء تطبيق الحد الادني للاجور في القطاع الخاص من شهر يناير القادم وأوضح سيادته على أن الحد الأدنى للأجور سوف يصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنية لجميع العاملين بالقطاع الخاص دون استثناء وأنه لا يوجد في الوقت الحالي حصر للفئات المشمولة بالحد الأدنى للأجور.

وأشار سيادته إلى أن الحد الأدني للأجور قد ارتفع في يناير 2022 إلى 2400 جنية و إلى 2700 جنيه فى يناير عام 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو عام 2023، حتى يصبح 3500 يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يتساءل عدد كبير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع العاملين بالدولة بداية من يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024 ميلادي لمدة خمسة أيام.

قرار الحد الأدنى للأجور 2023

قام المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السيد الإعلان في شهر أكتوبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 بدلا من 3000 بالإضافة إلى صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل نسبته عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وهذا بعد أن كان الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية لعام 2023 هي 100 جنيه وأوضح المجلس أنه من المقرر أن يتم تطبيق هذه القرارات ابتداءًا من شهر يناير القادم 2024.