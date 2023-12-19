“لاعبة معاكم وكل شوية زيادة شكل” زيادة المعاشات بداية من يناير 2024 لجميع أصحاب المعاشات بأمر من الهيئة

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمواطنين عن بشرى جديدة للمستحقين للمعاش، حيث زيادة المعاشات يناير 2024 بقرار رسمي من المؤسسة، وجاءت هذه الزيادة من أجل تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، فدعونا نوضح لكم موعد صرف هذه الزيادة وكم قيمتها وكل ما يخصها بالتفصيل، فضلًا تابعوا تقرير اليوم.

زيادة المعاشات يناير 2024

وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية المصرية عن رفع الحد الأدنى لمعاشات المواطنين، حيث بدل من الحصول على مبلغ 1105 جنيه مصري، سيكون قيمة المعاش 1300 جنيه مصري، حيث الزيادة تقريبًا بقيمة 195 جنيه مصري، بينما الحد الأقصى للمعاش هو عشرة آلاف جنيه بدل من مبلغ 8720 ج، حيث الزيادة بقيمة 1360 جنيه مصري، وسيتم تقديم هذه الزيادة مع معاشات شهر يناير القادمة، حيث أول شهر يناير هو موعدًا لصرف المعاشات بالزيادة.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أقر رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة لأصحاب المعاشات، وسوف تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف هذه الزيادات لحوالي عشرة ملايين مستحق وأكثر، وذلك بداية من شهر يناير القادم بإذن الله/ مع العلم أن عملية صرف المعاشات سوف تستغرق ست أيام متواصلة، حيث من يوم الأول حتى يوم السادس من يناير 2024، حيث موعد صرف المعاشات والزيادة الأول من يناير 2024 القادم.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

الصرف للمعاشات سوف يكون من يوم 1 يناير حتى يوم 6 يناير، حيث صرف المعاشات سيكون من الأماكن التالية: