مشاهدة فيلم DUNKI بطولة شاروخان مترجم كامل جودة 1080 HD عالية علي موقع ماى سيما MYCIMA

مشاهدة فيلم DUNKI بطولة شاروخان، حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي مع نهاية العالم الذي شهد نجاح كبير للنجم الهندي النجم شاروخان في بوليوود وذلك عقب إصدار فيلمه الثالث لهذا العام بعنوان “DUNKI” يوم الخميس المقبل الموافق الحادي والعشرون من ديسمبر الجاري، في جميع دور السينما في دول العالم ضمن أفلام الكريسماس ويعد من اهم الاعمال المرتقبة للنجم الهندي شاروخان.

مشاهدة فيلم DUNKI بطولة شاروخان

ويشارك في الفيلم نخبة كبيرة من المع النجوم بالهند ابرزهم شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، ويتميز بتأليف سيناريو راجكومار هيراني بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

قصة فيلم شاروخان DUNKI

وتدور أحداث فيلم “دانكي” قصة درامية كوميدية حول أربعة أصدقاء يسعون للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، حيث يتتبع الفيلم رحلتهم الصعبة التي أحدثت تغييراً جذرياً في حياتهم لتحقيق أحلامهم.

وعبر شاروخان عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، حيث علق على إعلان الفيلم عبر حسابه في موقع “x”، قائلاً: “إنها قصة عن أشخاص بسيطين وحقيقيين يسعون لتحقيق أحلامهم ورغباتهم، من خلال الصداقة والحب والتواجد معًا.. إنها قصة دافئة بواسطة روائي مميز، إنه شرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تكونوا إلى جانبنا جميعًا”.

يسجل فيلم “دنكي” ثالث أفلام شاروخان خلال عام 2023، إذ تم إصدار فيلمين آخرين، الأول “باثان” الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم “جوان” الذي يتم عرضه حاليا في دور السينما.