لو معاك 50 ألف جنيه هتدفعهم وتاخد 1000 جنيه شهريًا مدى الحياة.. أعرف التفاصيل

يتساءل العديد من المواطنين علي وسائل البحث الإلكتروني عن شهادات 25% التي يعلنها دائما البنك الأهلي وبنك مصر، حيث يريد الكثير من الأشخاص ادخار أموالهم في هذه الشهادات لكي يقوم بصرف فائدتها بقيمة 22.5% غلي أن هذه الفائدة تصرف شهريا من خلال هذا الموضح سنوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

حساب العائد من الشهادة 25% بفوائد عالية

علي سبيل المثال إذا أراد أي شخص شراء شهادة بقيمة25% من أحد البنوك سواء أكان بنك مصر أم البنك الأهلي فسيكون العائد الشهري الذي سوف يقتضيه من ربح تلك الشهادة يمثل 22.5% من العائد الكلي، إذا تم ادخار شهادة بقيمة 50 ألف جنية يكونا الفائدة الشهرية بهذا المبلغ 937 جنية كل شهر.

علي ذلك فانه يتم حساب هذا المبلغ 50 ألف جنيها نضرب تلك المبلغ في نسبة العائد الكلي نسبة العائد 25% ثم نقوم بقسمته علي 50 فعلي ذلك يكون المبلغ العائد الكلي خلال العام 12.5 ألف جنيها، ثم قم بتحديد أي مبلغ تريد ادخاره بهذه المسألة التي تم طرحها

طرح شهادات من قبل بنك مصر بنسبة 25%

صرح محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر عن إتاحة شهادات ال 25% التي يوفرها بنك مصر والبنك الاهلي وذلك لمدة معينة، حيث أقر بأن خلال الفترة السابقة ارتفع سعر الفائدة وتدخل البنك المركزي بانخفاض هذا التضخم فكانت النتيجة أنة استجاب لنزول هذا التضخم، مضيفا بأن هذا ألارتفاع لم يأخذ مدة طويلة من الوقت بل ولمدة معينة وسيرجع للنزول.